TÉMOIGNAGE - Soldats tués au Mali : "Le régiment de Haguenau pleure mais reste débout"

Le deuxième régiment de hussards de Haguenau (Bas-Rhin) a perdu deux de ses soldats samedi 2 janvier. Le sergent Yvonne Huynh, 33 ans et le brigadier Loïc Risser, 24 ans et originaire de Saint-Louis (Haut-Rhin), ont été tués au Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane. Le colonel Maurice de Saint Victor a connu et formé les deux militaires : "On prend comme un coup au milieu de l'estomac, comme un éclair, un flash, on se souvient de leur visage, puis après la place du chef reprend la main."

"On pleure un camarade, parfois un ami"

En charge des 900 hussards, le colonel a dû annoncer la nouvelle à la famille des deux militaires : "Les parents, les frères et sœurs, puis prévenir les familles de cœur et évidemment la famille militaire." Le régiment est aujourd'hui en deuil. "Ce sont des visages qui ne seront plus dans les rangs, des visages qu'ils ne croiseront plus au quartier," déclare Maurice de Saint Victor.

Il sait également que des liens se sont créés avec les deux militaires : "On pleure un camarade, parfois un ami pour certains, très proche." Pour le moment, aucun hommage militaire ni civil n'est prévu.

Qui étaient Loïc Risser et Yvonne Huynh ?

Le brigadier Loïc Risser avait 24 ans. Originaire de Saint-Louis (Haut-Rhin), il intègre le régiment en 2017. "C'était un observateur-photographe, sa mission était d'être avec la population, il avait des compétences de prises de vue lointaine", décrit le colonel. Son objectif "était de ramener une image."

Un profit discret, "une qualité forte dans le milieu du renseignement, et surtout il avait une capacité à commander puisque aujourd'hui il était brigadier, le premier grade d'encadrement", précise Maurice de Saint Victor.

Le sergent Yvonne Huynh, née à Trappes (Yvelines), avait elle 33 ans. Mère d'un jeune garçon, c'est la première femme de l'armée française tuée au Sahel. Elle s'engage en 2006 dans le 3e régiment d'artillerie de marine puis est projetée au Tchad l'année suivante dans le cadre de l'opération Epervier. "Mission pour laquelle elle est récompensée d'un témoignage de satisfaction", rappelle l'armée de Terre dans un Tweet.

En 2014, elle part à la Réunion pour s'occuper de jeunes en réinsertion professionnel. C'est en août 2017 qu'elle intègre le 2e régiment de hussards de Haguenau. "Sa spécialité était l'appuie recueil, cette capacité à s'engager avec la population, mettre en confiance les gens", déclare le colonel.

"On sait très bien qu'il y a un risque mortel"

Maurice de Saint Victor rappelle que la mort est un risque dont les militaires ont conscience. "C'est une donnée qui est prise en compte dans notre action, on vit avec et cela ne freine pas notre action", précise le gradé. Au total, 53 soldats français ont été tués au Sahel depuis 2013 dans les opérations antijihadistes Serval puis Barkhane.