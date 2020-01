3.000 euros de dons pour aider les grévistes contre la réforme des retraites

La mobilisation se poursuit dans le Biterrois pour que le mouvement entamé contre la réforme ne faiblisse pas. Un concert de solidarité a été organisée vendredi 23 janvier à la Colonie Espagnole de Béziers afin de récolter des fonds.

300 spectateurs ont assisté à cet événement. 3.000 euros de dons ont été recueillis pour aider les grévistes à poursuivre le mouvement entamé début décembre 2019.

Les opposants à la réforme manifestaient vendredi à Béziers derrière la banderole, "on ne lâche rien, jusqu’au retrait de la réforme". Voilà qui devrait les aider à tenir encore quelques jours.

Les bénéfices de cette soirée sont allés à la caisse de grévistes des cheminots du Biterrois.

Des groupes musicaux ont accepté de jouer gratuitement dit l’intersyndicale CGT-FO-FSU et Solidaires.

"Notre société l’oublie trop souvent, la solidarité des hommes et des femmes est avant tout un lien fraternel et une valeur sociale fondamentale qui unissent le destin de toutes et de tous, les uns et les unes aux autres".