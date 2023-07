3.000 euros de récompense pour qui aidera à élucider un crime en Sarre

3.000 euros de récompense. Le Parquet de Sarrebruck tente le tout pour le tout pour tenter de faire la lumière sur une enquête criminelle jusqu'ici sans cadavre.

Aveux d'un détenu

Cela fait un an que la police sarroise est à la recherche du corps d'une victime. Des investigations déclenchées après les confessions d'un homme actuellement détenu à la prison de Sarrebruck, pour un meurtre commis dans le quartier de Burbach en 2015. Le prisonnier, âgé de 30 ans, a avoué un second crime à des personnes "non impliquées" précise la police, qui pense que le corps a pu être enterré dans ce même quartier de Sarrebruck-Burbach entre 2012 et 2015 et qu'il s'agirait d'une personne étrangère.

Les recherches n'ayant rien donné jusqu'à présent , le Parquet de Sarrebruck a décidé de faire appel à la population et offre une récompense de 3.000 euros pour "toute information permettant d'identifier les personnes impliquées dans le crime ou de déterminer où se trouve le cadavre."

Les informations peuvent être adressées au 0049 681-962-2133 où aux coordonnées indiquées ici .