3 600km pour aller chercher des Ukrainiens : l'incroyable périple d'un Marnais

C'est un geste de solidarité que peu aurait fait : Didier, un habitant de Mancy, a fait 3.600 kilomètres en deux jours pour aller à la frontière ukrainienne, chercher une amie et des habitants de Kiev qui ont fuit la guerre. Aujourd'hui il les héberge et témoigne de son périple.

Didier Blanchard est ce qu'on appelle un homme de parole. Lui qui avait toujours dit à son amie ukrainienne "Je suis de tout coeur avec vous, si vous avez quoi que ce soit n'hésitez pas à me demander", n'a pas hésité une seule seconde : sans prévenir personne, même pas sa propre fille, il est monté dans sa voiture le 3 mars, direction la Pologne pour aller chercher son amie. "Au départ on s'était donné rendez-vous à Varsovie, elle devait rejoindre cette ville pour être accueillie par des personnes. Finalement on a changé plusieurs fois de points de rencontre pour se retrouver près de Lviv, à la frontière".

1 700 km aller. Même chose au retour

Didier raconte ce périple, seul au volant : "Ca a été fatiguant, mais ça va. Le pire c'était l'attente à la frontière, parce qu'il y a des milliers de personnes qui arrivent dans des bus. La Pologne a affrété des bus et c'est que des allers-retours, des allers-retours à la frontière. La police est très tendue parce que c'est vraiment un afflux énorme. Il y a des voitures qui arrivent de partout, _c'est vraiment un exode. C'est triste_. Il y a plein d'enfants, plein de femmes, des gens âgés. On est démuni, on attend, on attend. On ne sait pas comment les retrouver".

Le trajet retour a été silencieux, on était tous très fatigué

Après plus de 18 heures d'attente et des communications aléatoires via WhatsApp, Didier retrouve enfin son amie, Hama et des proches de celle-ci : "Une jeune fille avec un bébé est venue taper au carreau de ma voiture. C'était les deux premiers à arriver. Après, j'attendais un jeune homme et une jeune fille, mais finalement il n'y avait pas de jeune homme. Et puis Hama est arrivée". Et il raconte le trajet retour, silencieux : "On se parle pas. On est fatigué, elles autant que moi. On n'a pas trouvé d'hôtel alors _on a dormi à cinq dans la voiture_".

De retour en France, une cohabitation épique

Depuis une semaine, Didier héberge donc un bébé et trois jeunes femmes ukrainiennes dans sa maison d'Epernay. "Ça se passe bien parce qu'ils ont leur chambre. C'est plus compliqué pour la nourriture parce qu'il y a une végane et une végétarienne", dit-il en souriant, "C'est un peu compliqué pour aller faire les achats, moi je suis un bon mangeur". Quant à la communication : "Il parle ni français, ni anglais, alors on utilise Google Traduction. On travaille avec ça".

Mais malgré les difficultés, Didier tient à nouveau parole et ne compte pas abandonner son amie : "Elles peuvent rester là chez moi ce n'est pas un souci. On a fait les papiers, maintenant je suis un peu dans l'attente de savoir qui va me contacter pour les accueillir au mieux".