3 623 opérations de recherche et de sauvetage réalisées en 2022 sur toute la façade Atlantique

En 2022, 3 623 opérations de recherche et de sauvetage ont été conduites entre la pointe de Penmarc’h et la frontière espagnole.

Le nombre total d’opérations entre la pointe de Penmarc’h et la frontière espagnole en 2022 est quasiment identique à celui de 2021. 70 % des sauvetages sont réalisés pendant la saison estivale (de mai à septembre). Ces dix dernières années, les opérations traitées par le CROSS-A enregistrent une augmentation de près de 36 %.

Avec 1183 opérations, c'est dans le Morbihan que le CROSS-A a coordonné le plus d’opérations. La Charente-Maritime et la Gironde arrivent en seconde et troisième position comme en 2021.

Au total, 1201 personnes ont été secourues, 552 ont été impliquées dans une fausse alerte,113 ont été retrouvées suite à des recherches ou enquêtes, trois sont portées disparues et 42 personnes sont mortes.

Hausse des demandes d'assistance

Sur toute l'année 2022, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage Atlantique constate une augmentation des opérations liées à la plaisance, en particulier de demandes d’assistance, une forte augmentation de l’emploi des moyens aériens, une augmentation significative des opérations de suivi de navigation commerciale nécessitant une attention particulière.

Pour la première fois, le numéro d’urgence 196 devient le premier moyen d’alerte.