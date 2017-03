3.900 euros de facture téléphonique pour une mairie de la Manche victime de pirates informatiques

Une facture de téléphone très salée pour la commune d'Hambye dans la Manche. La mairie du petit village s'est fait pirater son standard téléphonique par des escrocs qui ont passé le week-end à téléphoner vers des numéros surtaxés. Résultat : plus de 3900 euros de facture.

Une très mauvaise surprise lundi matin à la mairie d'Hambye dans la Manche et à la clé, une facture très salée. La mairie s'est fait pirater son standard téléphonique. Des escrocs ont réussi à percer le code secret du répondeur de la mairie, vendredi soir et ensuite, ils se sont servis de ces lignes téléphoniques tout le week-end pour appeler à l'étranger, via des numéros surtaxés. Résultat : plus de 3900 euros de facture. "

C'est un peu le même principe que pour les jeux télés, raconte Nadège Besnier, la maire d'Hambye, quand vous appelez, vous payez la communication , plus un supplément, qui va à la chaîne de télé." Cette manipulation informatique a certainement permis à ces escrocs d'empocher de l'argent sauf que dans le même temps, tous ces communications sont facturées à la municipalité d'Hambye.

"Depuis lundi, Orange a coupé notre ligne téléphonique, de peur qu'on ne paye pas", s'énerve la maire d'Hambye ce mercredi. Elle a décidé de faire changer le standard car l'actuel n'est pas suffisamment sécurisé. La maire d'Hambye attend de recevoir cette facture pour porter formellement plainte et espère une prise en charge par l'assurance. Un nouveau standard représente un investissement de 4 à 5.000 euros : le week-end aura vraiment coûté cher à Hambye.