3 à 4 centimètres de neige attendus cette nuit en Seine-Maritime

Ca y est les premiers flocons sont tombés en Normandie et il devrait encore en tomber d'autres dans la soirée la nuit de jeudi à vendredi et la matinée notamment en Seine Maritime.

Equipes mobilisées

Il faut évidemment être prudent sur les routes, les équipes des routes sont mobilisées. Il y a d'abord les grands axes : A 28, N28, A150 Sud3 et Nationale 31 celle qui vient de Beauvais jusqu'à Rouen. Tous ces grands axes très fréquentés sont gérés par le centre d'information et de gestion de trafic de Rouen et il y a 6 antennes en Seine Maritime réparties sur le département. Les agents vont traiter dés 21h ce jeudi soir, 22h pour la région havraise. Des patrouilles auront lieu ensuite à 2h30 pour vérifier l'état des routes et si besoin saler de nouveau ces grands axes. Pour les routes départementales là c'est du ressort du conseil départemental. en revanche pas de traitement préventif, on ne sort pas les saleuses ce soir mais les patrouilleurs surveillent en ce moment notamment le secteur de Gournay en Bray où il y a eu des averses de neige et ils vont patrouiller à 2 h du matin comme les deux nuits précédentes partout sur le département.

3 à 4 centimètres cette nuit ...

Météo France précise que l'épisode a commencé avec de la neige et de la pluie ou de la neige seule, une neige qui va tenir au sol. Cette neige va tomber sur toute la Seine-Maritime et le Pays d'Ouche, le secteur de Bernay. On s'attend vendredi matin à 1 à 2 cms sur le Pays de Caux, 3 ou 4 cms sur le Pays de Bray, le Vexin, le Pays d'Ouche cet épisode peut durer jusqu'à la mi journée ce vendredi.