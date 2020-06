Affaire Mila : trois adolescents mis en examen après des menaces de mort

Les propos de Mila avaient provoqué un déferlement de commentaires jusqu'au sommet de l'Etat. Cette lycéenne de Villefontaine avait mis une vidéo sur son compte Instagram où elle critiquait l'Islam en terme provocateurs. "Le Coran, il n'y a que de la haine la-dedans" déclarait-elle par exemple, et ce ne sont pas ses mots les plus crus. La jeune fille avait ensuite dû quitter son lycée et se cacher à cause de nombreuses menaces de mort.

Mila n'a pas été poursuvie, mais une instruction pour "menaces de mort et harcèlement" a été ouverte

Deux procédures ont été ouvertes en janvier dernier. L'une à l'encontre de l'adolescente âgée de 16 ans pour "provocation à la haine raciale" mais qui a été classée sans suite le 30 janvier. La justice a estimé que "les propos diffusés, quelle que soit leur tonalité outrageante, avaient pour seul objet d'exprimer une opinion personnelle à l'égard d'une religion, sans volonté d'exhorter à la haine ou à la violence". L'autre procédure diligentée pour "menaces de mort et harcèlement" a abouti pour l'instant sur quatre arrestations et trois mises en examen

Des adolescents du Doubs, de l'Isère et du Rhône mis en examen

Le premier adolescent arrêté est âgé de 16 ans et originaire de Besançon. C'est celui qui aurait diffusé les informations personnelles sur Mila qui ont permis de l'identifier, de la localiser, et d'en faire la cible d'un véritable harcèlement. Il a été interpellé le 20 février et mis en examen pour "recel de vol , usage de données numériques et harcèlement électronique" et placé sous contrôle judiciaire.

Cette arrestation a permis de remonter à deux autres mineurs âgés de 17 ans et originaires de l'Isère et du Rhône. C'est eux qui auraient piraté le compte de Mila et récupéré ses données personnelles avant de les transmettre à l'adolescent bisontin. Ils ont été mis en examen le 10 juin pour "vols et recels de vol" et également placés sous contrôle judiciaire.

L'instruction se poursuit maintenant pour trouver les auteurs des menaces de mort

L'instruction a permis aussi d'identifier une quatrième personne qui serait à l'origine de menaces de mort, une personne interpellée en mai, sur laquelle la justice ne donne pas plus de précisions. Les investigations se poursuivent pour trouver d'autres auteurs de menaces, et ils ont été très nombreux.

Les parents de Mila reproche son inertie à l'Education nationale dans un courrier

Après ces propos sur Instagram, Mila s'est excusée"auprès des personnes qu'elle a pu blesser", tout en revendiquant "son droit au blasphème" sur le plateau de TMC où elle était invitée le 3 février. La jeune fille a dû quitter son lycée pour sa sécurité. Elle a finalement retrouvé un établissement scolaire avant le confinement. Mais "ça n'a pas été facile", précise l'avocat de sa famille. Maître Richard Malka n'en dit pas plus pour ne pas exposer davantage la jeune fille. Mais il explique la démarche des parents de l'adolescente qui ont adressé un courrier au proviseur de son ancien lycée de Villefontaine.

Mila est une victime et c'est elle qui a été obligée de partir de son lycée, déplorent les parents de la jeune fille

"Leur fille est une victime", rappelle l'avocat. "Une victime de menaces de mort, victime d'agressions, victime de pillage informatique. Mais c'est elle qui est obligée de partir de son lycée, alors qu'elle n'a commis aucun délit, qu'elle n'a rien fait de mal. Et il n'y a aucune action menée par ce lycée à sa connaissance contre ceux qui l'ont menacée et harcelée. Il y a une passivité de l'Education nationale qui préfère fermer les yeux, plutôt que d'enseigner ce qu'est la liberté d'expression. et la liberté d'opinion. C'est ça que les parents de Mila ont voulu pointer , avec beaucoup de dignité. Pas pour Mila, parce que c'est trop tard, mais pour que ça ne se reproduise pas."