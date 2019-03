3 ans après le suicide de Romain Farina, non-lieu dans l'affaire de pédophilie à l'école de Villefontaine

Villefontaine, France

Il y a 4 ans éclatait l'affaire Farina, du nom de ce directeur de l'école du Mas de la Raz, à Villefontaine. Un père de famille, âgé de 46 ans, placé en détention pour des soupçons d'agressions sexuelles et viols sur des élèves au sein de l'école. Romain Farina s'est suicidé en prison, un an après, en avril 2016. Malgré son décès, qui rend impossible toute poursuite à son égard, la justice avait poursuivi le travail d'enquête pour déterminer le nombre de victimes en exploitant notamment des fichiers informatiques retrouvés chez lui. Un total de quelque 500 000 photos et 11 000 vidéos pédo-pornographiques.

Des plaintes avaient été déposées pour des enfants d'autres écoles où il avait enseigné : d'autres établissements de Villefontaine, mais aussi Saint-Clair-de-la- Tour, Les Avenières, Vénissieux. On se souvient que cette affaire avait mis en lumière les dysfonctionnements entre justice et Education nationale car l'homme avait été condamné en 2008 pour recel de fichiers pédopornographiques, sans que sa hiérarchie en soit informée.

A la fin de la semaine dernière, comme l'a révélé dans l'après-midi le Dauphiné Libéré sur son site internet, les juges d'instruction ont rendu une ordonnance de non-lieu. Démarche classique en raison du décès du suspect. Mais comme le précise à France Bleu Isère le parquet de Grenoble, la justice considère 45 enfants, victimes d’agressions sexuelles et de viols. Pour 30 autres, elle estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes pour ordonner la mise en accusation du suspect.