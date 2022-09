3 ans de prison avec sursis requis contre l’automobiliste qui avait tué deux cyclistes à Périgny en 2020

Le retraité de 73 ans avait renversé mortellement deux cyclistes à Périgny en 2020. Le procureur a requis trois ans de prison avec sursis et une annulation du permis de conduire. Le procès a été renvoyé en délibéré le 6 octobre prochain.

Beaucoup d’émotions ce jeudi 15 septembre pour le procès d'un septuagénaire jugé au tribunal judiciaire de La Rochelle. L'homme de 73 ans comparaissait pour homicide involontaire causé par négligence, après l’accident mortel survenu le 15 septembre 2020, il y a deux ans jour pour jour. La remorque du conducteur avait fauché un groupe de cyclistes qui circulaient sur la départementale 108 entre Périgny et Saint-Rogatien. Les 5 membres du club de randonnée rochelais arrivaient en sens inverse. Deux sont morts et trois autres ont été blessés, dont un grièvement. Les victimes avaient entre 70 et 80 ans.

Un défaut d’entretien de la remorque

Devant une salle pleine, le président d'audience tente d'abord de comprendre pourquoi la remorque circulait avec des pneus de taille différente. C’est cette différence de taille qui l’a fait basculer au milieu de la route. Mais le conducteur n'est pas de cet avis : "J'en ai parlé à plusieurs garagistes, et ils m'ont dit que ce n'était pas la cause de l'accident” maintient-il.

"Ah ! Donc des garagistes qui n'ont jamais vu la roue cassée sont plus légitimes que les experts ?" S'offusque le président ? Le prévenu acquiesce, devant une salle médusée. S'ensuit une série d'explications confuses, sans aucun mot à l'égard des victimes. Le petit-fils de l'un des cyclistes décédé s'exprime. “On a attendu deux ans ce procès. On pensait recevoir des excuses. C’est vrai que ça ne change rien, mais ça aurait quand même fait du bien”, regrette-t-il. Insupportable pour Jacques Maillet,79 ans, blessé lors de l'accident, qui ressort tout de même soulagé d’avoir pu s’exprimer.

Jacques ,79 ans, blessé lors de l'accident, ressort du tribunal de La Rochelle "soulagé" d’avoir pu s’exprimer, ce jeudi 15 septembre © Radio France - Julien Morceli

Le témoignage de Jacques, cycliste blessé dans l'accident Copier

Annulation du permis de conduire

Le procureur a requis trois ans d'emprisonnement à l’encontre du conducteur, ainsi qu’une annulation de son permis de conduire assorti d’une interdiction de le passer pendant trois ans et d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. L'avocate du prévenu rappelle que son client n'avait encore jamais perdu de points sur son permis, obtenu en 1968. Elle insiste également sur le fait qu'il roulait à 50 km/h sur une route départementale limitée à 80. De plus, il avait accroché un chiffon rouge au bout de son chargement pour signaler sa présence.

L'avocate, qui dit regretter l'absence d'excuse de la part de son client, assure que ce dernier avait pris conscience de son acte, et qu'il regrettait cette situation. "Son attitude à l'audience ne reflète pas sa personnalité." Elle ne demande pas la relaxe mais une dispense de peine. L’audience a été renvoyée en délibéré le 6 octobre prochain.

Une trentaine de cyclistes membres du club des randonneurs rochelais sont venus manifester leur soutien à leurs camarades blessés et aux familles des victimes. L'occasion également de réclamer des aménagements de sécurité sur les routes pour les cyclistes