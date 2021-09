3 ans de prison dont 2 avec sursis pour l'homme qui avait tiré sur un camion d'éboueurs à Eysines en janvier

Depuis 9 mois, les enquêteurs ne parvenaient pas à retrouver la personne qui avait ouvert le feu sur un camion d'éboueurs à Eysines le 4 janvier dernier. 1 homme avait été blessé par une balle qui lui a traversé le mollet. Les deux autres personnes étaient en état de chox. Le tireur a été identifié par sa femme, alors qu'elle était interrogée lors d'une autre affaire dans laquelle son mari pourrait être impliqué. Ce qui a conduit à sa condamnation, ce jeudi 23 septembre, à 3 ans de prison dont 2 avec sursis probatoire durant 24 mois avec mandat de dépôt. Il a également obligation de se soigner pour sa consommation d'alcool, et de cannabis, devra indemniser les victimes et se former pour pouvoir travailler.

Des faits commis le 4 janvier dernier

L'homme de 37 ans était jugé pour des faits commis le 4 janvier dernier vers 6 heures du matin. Une soixantaine de caravanes s'étaient installées sur un emplacement réservés aux éboueurs, ce qui les gênait dans leur travail. Certains ce sont donc mis à klaxonner pour manifester leur mécontentement et signifier de partir. Ce qui réveille le père de famille qui sort de sa caravane avec un fusil et va chercher des munitions dans un autre véhicule, rempli d'armes et qualifié d'"arsenal" par le juge du tribunal de Bordeaux. L'homme met ensuite en joug le camion d'éboueurs et tire. Une des balles transperce la portière du véhicule et blesse au mollet un des agents de service de la commune. Aujourd'hui, il n'a toujours pas repris le travail.

Devant la cour, le prévenu reconnait les faits. Il dit en pleurant : "Je ne voulais blesser personne" et peine à s'exprimer. Il exprime ne pas se souvenir de ce qu'il s'est passé cette nuit-là.