Trois ans de prison ferme pour deux détenus du centre pénitentiaire d'Aiton, qui ont tabassé un surveillant

Deux détenus de la prison d'Aiton en Savoie sont condamnés à trois ans de prison ferme pour avoir roué de coups un surveillant. Le 28 août dernier ils l'ont frappé avec une paire de ciseaux, une boîte de conserve, et un tasseau taillé en biseau.

Aiton, France

Deux détenus du centre pénitentiaire d'Aiton en Savoie étaient jugés en comparution immédiate ce jeudi pour avoir roué de coups un surveillant le 28 août dernier.

Frappé avec des ciseaux, une boîte de conserve et un tasseau taillé en biseau

Les deux hommes âgés de 31 ans et 44 ans sont des habitués des tribunaux (18 et 23 condamnations sur leur casier judiciaire respectif). Quand ils ont passé à tabac ce gardien de prison, c'était avec une paire de ciseaux, une boîte de conserve et un tasseau taillé en biseau... Le corps du surveillant a été lardé. Il souffre également d'une triple fracture d'une rotule. Ses blessures correspondent à 60 jours d'arrêt de travail.

L'un des deux détenus a refusé de venir s'expliquer au tribunal

Au moment de l'audience ce jeudi, un seul un des deux détenus était présent. Il a nié les faits et expliqué qu'il tentait de séparer les deux autres. Le second détenu ne s'est pas expliqué, ayant même refusé d'être extrait de sa cellule. Seuls témoins de l'agression extrêmement violente : d'autres détenus qui affirment qu'ils n'ont rien vu.

La scène s'est déroulée alors que les détenus purgent leur peine en milieu ouvert, c'est à dire sans les portes de cellule fermées. Le surveillant victime était très expérimenté et le procès n'a pas permis d'établir avec certitude les raisons du contentieux entre les détenus et le gardien. Parmi les rares échanges à la barre, la victime a traité de "lâche" son agresseur qui l'aurait attaqué par derrière. L'accusation avait requis cinq ans de prison.