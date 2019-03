3 ans de prison ferme pour l'automobiliste qui avait tué 4 retraités au retour du Teknival

Tours, France

Ce conducteur de 22 ans a été condamné jeudi 7 mars à Chartres dans l'Eure-et-Loir à cinq ans de prison dont trois ferme pour avoir tué quatre retraités et blessé trois autres personnes dans un accident de la route en 2017. Il a été reconnu coupable d'homicides et blessures involontaires. Il conduisait sous l'emprise de cannabis et avait déjà été condamné quelques mois avant l'accident pour les mêmes faits.

L'accident avait eu lieu le dimanche 30 avril 2017 sur la R10, à hauteur de Montboissier (Eure-et-Loir), entre Chartres et Châteaudun.

Le conducteur et ses trois amis qui l'accompagnaient, revenaient du Teknival, un festival de musique techno, qui se déroulait à Pernay près de Tours.