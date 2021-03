3 ans de prison ferme pour l'ex-sénateur de Haute-Corse Joseph Castelli

14h15, la sonnerie retentit. Le public venu en nombre, les avocats des différents protagonistes, le personnel judiciaire, tous sont debout pour accueillir le Président du Tribunal Judiciaire de Bastia. Jean-Bastien Risson s’installe à son fauteuil de Président. D’emblée, il prend la parole pour annoncer la lecture d’un délibéré très attendu.

Patrick Brandizi et Charles Rugani sont présents, Paul di Luna est hospitalisé et représenté par son avocat. Joseph Castelli est également représenté par son avocat, Me Jean-Louis Seatelli.

Le ton grave, le Président Risson explique qu’il va décliner les grandes lignes de l’ossature de la motivation du Tribunal. Le Jugement sera d’ailleurs disponible pour les avocats ( et la presse … ) sitôt son rendu. Et là, Jean-Bastien Risson de condamner le “système de fausses facturations en place pour dissimuler le financement de la villa de monsieur Castelli “ ( … ) “ le délit qui a porté gravement atteinte à l’image de la bonne utilisation des deniers publics par les élus “.

Joseph Castelli s’est servi de son statut d’élu pour détourner les procédures d’attribution des marchés publics et l’utilisation des deniers publics à des fins privées

Vient ensuite le prononcé du jugement

- Paul di Luna écope d’un an de prison, 15.000 € d’amende. Il pourra purger sa peine à domicile avec un bracelet électronique.

- Charles Rugani est condamné à deux ans d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis simple et 80.000 € d’amende.

- Patrick Brandizi est condamné à deux ans d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis simple et 250.000 € d’amende.

Après le pan des entrepreneurs, l’heure est au jugement de l’élu.

Joseph Castelli est condamné à quatre ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis simple. “ Il y a également lieu de décerner un mandat de dépôt à effet différé. Et afin de garantir la bonne mise à exécution de cette condamnation, ce mandat de dépôt est assorti de l’exécution provisoire ” précise le Président Risson qui égrène les peines annexes : 100.000 € d’amende ainsi que la confiscation à concurrence de 300.000 € de la villa de Penta di Casinca.

Le Président Risson suspend l’audience. Me Jean-Louis Seatelli quitte la salle, contacte son client et exprime “sa surprise face à la sévérité de ce jugement”

Me Jean-Louis Seatelli, avocat de Joseph Castelli Copier

Joseph Castelli condamné à 4 ans de prison dont 3 fermes. © Radio France - Didier Arnoux

Dans le camp des entrepreneurs, Me Gilles Antomarchi est partagé entre satisfaction de voir son client, Charles Rugani, relaxé de certains faits et sévèrement condamné pour d’autres

Me Gilles Antomarchi, avocat de Charles Rugani Copier

Pour conclure cette audience, le Président Jean-Bastien Risson indique aux condamnés qu’en cas de paiement de l’amende dans un délai d’un mois, ils bénéficient d’une diminution de 20 % sur la totalité de la somme à payer.

L'information a pu paraître anecdotique pour les quatre condamnés de 1ere Instance qui ont, immédiatement, annoncé qu'ils faisaient appel du jugement du Tribunal Judiciaire de Bastia.