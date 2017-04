3 ans de prison ferme pour le leader d'une bande de jeunes cambrioleurs

L'an dernier, en l'espace de quelques mois, cette bande a commis une série de vols dans plusieurs communes du département. Arrêtés mercredi, les jeunes aigrefins étaient jugés ce vendredi.

Et c''est le meneur de la bande, un jeune qui va prochainement avoir 20 ans, qui a été le plus lourdement sanctionné. Il part en prison pour 3 ans. Ses antécédents n'ont pas joué en sa faveur. Le Tribunal le connait bien, il faut dire qu'il avait déjà été condamné pour des faits identiques. Il débute la série à Louverné en juin 2016 en forçant une porte des ateliers municipaux. Il trouve là de nombreux outils qu'il embarque dans un véhicule appartenant à la mairie. Il entrepose le tout dans la cave de sa maison. Et ça continue pendant l'été, à Vaiges, à Ahuillé, à Ernée, à Montsûrs. Seul ou assisté par l'un de ses amis. Des tronçonneuses, des tailles-haies, du cuivre, du carburant en grosse quantité. Sa petite amie, au casier judiciaire vierge, sait tout des agissements de son compagnon. Elle participe activement à la revente en mettant des annonces de temps en temps sur le site Le Bon Coin. Un rôle qui lui vaut une peine de 4 mois ferme. Même sanction pour le bon copain, que le jeune caïd héberge, son principal complice. Le dernier individu, poursuivi pour un seul fait, prend lui du sursis. Tous ont la vingtaine, tous regrettent, tous affirment qu'ils ne recommenceront plus.