3 ans de prison pour avoir percuté un gendarme à Hombleux en mars 2019

Le jeune Hamois de 29 ans a été reconnu coupable d'avoir involontairement blessé un gendarme il y a un 1 an et demi en voulant éviter un contrôle routier à Hombleux, dans l'est de la Somme.

Un jeune Hamois de 29 ans écope de 3 ans de prison. Il a été reconnu coupable par le tribunal judiciaire d'Amiens d'avoir involontairement blessé un gendarme il y a un 1 an et demi en voulant éviter un contrôle routier à Hombleux, dans l'est de la Somme. Sa compagne poursuivie pour non assistance à personne en danger est condamnée à 6 mois de prison avec sursis. Les faits ont été requalifiés en blessure involontaire avec incapacité de travail supérieur à 3 mois.

Ce soir de mars 2019, le conducteur qui avait bu et consommé du cannabis a pris la fuite en laissant le militaire entre la vie et la mort. Tout le débat à l'audience était d'établir si le jeune homme l'avait volontairement percuté.