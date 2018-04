Montpellier, France

C'est une histoire assez hallucinante qui s'est passée jeudi dernier dans l'après-midi à Montpellier, quartier Ovalie. Une dame de 75 ans s'est fait voler son sac à main par deux voleuses qui lui ont crevé le pneu de sa voiture avant de faire semblant de vouloir l'aider. Elle a vu le manège et s'est accrochée au véhicule ! Traînée sur plusieurs mètres, elle a été mordue et laissée là par ses agresseuses. Elle souffre de multiples contusions et morsures.

L'une des délinquantes, retrouvée vendredi, a été jugée ce lundi en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Montpellier. Lors d'une audience assez surréaliste : elle s'est déroulée par visioconférence, chose rare, car la prévenue souffre de la gale.

500 euros par jour de cocaïne

Cette Marocaine de 41 ans prénommée Hakima est une femme cabossée par la vie. Déjà condamnée 10 fois pour divers délits, accro à la cocaïne depuis plus de 20 ans, elle se prostitue depuis qu'elle est mineure : "Je me fais 500 euros par jour, tout passe dans la came", dit elle. Lors de son arrestation vendredi dernier, les policiers ont d'ailleurs retrouvé plus d'un gramme de drogue sur elle.

De l'autre côté de la caméra, elle tousse, se mouche, bougonne. D'emblée elle reconnaît l'agression, les morsures, la fuite : "Je n'avais pas dormi depuis quatre jours à cause de la coke, j'étais en mode Scarface, je n'avais plus de neurones", lance t'elle.

"C'est pas bien ce qu'on a fait à cette vieille."

Le vocabulaire est cru : "C'est pas bien ce qu'on a fait à cette vieille" ; l'attitude insolente : "Je ne l'ai pas beaucoup traînée sur la route, c'est impossible, réfléchissez monsieur le président !"

Trois ans de prison ferme

Elle continue même d'intervenir pendant les réquisitions quand le procureur fait remarquer qu'elle risque 20 ans de prison : "Vous avez dit quoi ?". "Taisez-vous madame", lui répond la magistrate.

Injures à voix basse aussi pendant le délibéré quand on lui demande de ne pas quitter la pièce. Elle ne bronche pas en revanche lorsque le jugement tombe, conforme aux réquisitions : trois ans de prison ferme. "C'est très bien, je vais pouvoir décrocher un diplôme en prison." "Ce n'est plus notre problème, madame", lance le président devant une salle médusée par la scène.