3 azuréens retrouvent leur chemin après deux nuits passées en plein milieu d'un canyon

3 canyoneurs ont passé une nuit supplémentaire dans une clue de la Roya après s'être trompés d'itinéraire. Les secours en montagne étaient partis à leur recherche.

Les 3 azuréens, un professionnel et deux novices, avaient décidé de se faire le canyon de la Bendola dans la Roya, prés de Saorge. Un site qui n'est techniquement pas compliqué mais en revanche long. Il se parcoure en deux jours avec un bivouac au milieu. Les 3 canyoneurs avaient donc prévu de passer une nuit en pleine nature. Ils étaient équipés pour. Partis samedi, leur périple devait se terminer dimanche soir. Mais à la fin du week-end pas de nouvelles ! L'une des épouse est donc inquiète et alerte le peloton de gendarmerie de haute montagne. L'heure tardive ne permet pas de lancer immédiatement les secours. Ce n'est que lundi matin que les gendarmes aidés des CRS-Montagne, avec en appui l'hélicoptère de Dignes, se mettent en route pour chercher les 3 compères. Ces derniers sont alors très vite aperçu en train de remonter le canyon. Ils retrouveront seuls leur chemin et expliqueront qu'ils ont fait une erreur d'itinéraire les contraignant de passer une nuit supplémentaire en pleine nature.