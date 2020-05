3 blessés dans un accident de la route à Cavillargues

Les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus vers 1h30 dans la nuit de mardi à mercredi pour un accident de la circulation entre 2 voitures , à Cavillargues (Gard), près de Bagnols-sur-Cèze. Le conducteur d’un des véhicules a pris la fuite avant l’arrivée des secours. L’accident s’est produit plus précisément route de la cave; devant la cave coopérative.

La voiture accidentée a terminé sa course contre le bardage en fer de la cave coopérative et a ensuite pris feu. Les 3 occupants -2 jeunes femmes de 20 ans et un jeune homme de 25 ans- ont pu quitter le véhicule par leurs propres moyens. Blessés légèrement, ils ont tout de même été transportés par 3 ambulances des sapeurs pompiers au CH Bagnols, pour contrôle médical.

Le feu a été rapidement maîtrisé par les secours. La gendarmerie était sur les lieux. Au total, 25 pompiers sont intervenus.