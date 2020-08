Les pompiers du Gard interviennent ce mercredi matin à Massanes entre Nîmes et Anduze. Une voiture est entrée en collision avec un poids lourd. La départementale 6110 est coupée.

Trois blessés dans une collision entre un poids lourd et une voiture à Massanes

Une collision entre une voiture et un poids lourd a eu lieu ce mercredi matin vers 11h à Massanes entre Nîmes et Anduze. Cinq personnes sont impliquées, dont trois blessées. Les pompiers sont sur place avec quatre ambulances et deux véhicules de désincarcération, ainsi que le médecin du SMUR. La route départemetnale 6110 en direction de Lédignan est coupée à la circulation pour permettre aux secours d'intervenir.