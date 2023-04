3 blessés dans une nouvelle fusillade cette nuit cité Félix Piat à Marseille

Une fusillade cette nuit Cité félix Pyat dans le 3è arrondissement de Marseille. Selon le préfecture de police, il y a trois blessés. Les tirs sont survenus aux alentours de 2h30 du matin, près du commissariat, situé à proximité de cette cité sensible.

Depuis quelques jours, les fusillades s'enchainent à Marseille

Si la cause de ces des tirs n’est pas encore connue, ces nouveaux tirs viennent s’ajouter à la longue série de fusillades qui s’enchaînent depuis quelques jours. Jeudi dernier, en une seule nuit, pas moins de six échanges de coups de feu, qui ont fait au moins un mort et plusieurs blessés. La veille, trois autres avaient été recensées dans plusieurs quartiers marseillais.

