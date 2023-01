Trois caissières d'Intermarché à Loos-en-Gohelle licenciées pour des courses presque gratuites

La sécurité du magasin avait renforcé la vigilance après des vols signalés par la direction. Et c'est un agent qui a fait tomber les 3 caissières le 28 octobre. Ce jour là, une des hôtesses qui devait partir en pause a finalement rouvert pour une cliente, un comportement curieux. Le ticket de caisse affichait 46,28€ alors que le montant des articles s'élevait à 384,95€. De plus, la cliente n'était pas vraiment une anonyme, il s'agissait de la mère d'une autre caissière.

Trois caissières en CDD

Les caisses des magasins ont donc été vérifiées, la vidéosurveillance a été scrutée et 3 hôtesses de 23, 30 et 36 ans, qui se connaissaient avant leur embauche en CDD à quelques mois d'intervalle en 2021, ont été confondues. Elles ne scannaient qu'une partie des articles de leurs proches. En octobre et en 15 jours, l'une des caissières n'avait encaissée que 617€ au lieu de 6.900€. Les amis bénéficiaient aussi de courses presque gratuites : jeux vidéos, couches, alcool, nourriture. L'une des 3 accusées aurait même organisé le baptême d'un de ses enfants avec des caddies sous facturés.

Elles vont passer à la caisse

Les 3 caissières dont 2 sont des mères de famille, ont été licenciées pour faute grave fin 2022 selon la Voix du Nord qui a révélé l'affaire . L'enquête du commissariat de Lens se poursuit pour évaluer le préjudice estimé à plusieurs milliers d'euros pour le propriétaire d'Intermarché à Loos-en-Gohelle. Elles comparaitront devant le tribunal de Béthune le 6 juin.