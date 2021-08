3 copines manchoises et une "Cocotte" pour un raid humanitaire

Au départ ce raid humanitaire devait se dérouler à travers l'Europe mais en raison de la crise sanitaire tout a été annulé (organisé par Europe Raid). Nina Fillâtre, Mélusine Poupinel et Cécile Gueurlier ont alors décidé d'honorer quand même leurs sponsors et tous ceux qui les avaient aidé à préparer cette aventure en adaptant le raid...à travers la France. Et c'était indispensable pour Mélusine la psychologue "il fallait faire quelque chose pour continuer l'aventure on ne pouvait pas tout arrêter comme ça alors on a eu cette idée." C'est donc ce dimanche 8 août que les 3 trentenaires vont s'élancer pour un raid humanitaire. Elles vont distribuer 115 kg de fournitures scolaires du Cotentin à des associations qui ensuite les dispatcheront aux familles qui en ont besoin pour leurs enfants. Nina l'enseignante d'EPS n'en revient toujours pas "on a même pas eu besoin de démarcher, les associations sont venues à nous les entreprises aussi c'est vraiment génial !"

Hue Cocotte !

Les 3 jeunes femmes se sont préparées pendant un an en retapant "Cocotte" la 205 qui va les transporter. D'ailleurs la 205 c'est ce qui a bien plus à Cécile, opticienne dans la vie et amoureuse de la petite Peugeot "j'adore les 205, j'en ai toujours eu c'est mon papa qui m'a offert la première après mon permis. C'est génial un coup de clé à molette quand il y a un petit souci et c'est reparti !". Le voyage amènera Nina, Mélusine et Cécile de Nantes à Toulouse en passant par Bordeaux mais attention uniquement par les petites départementales. Solidarité partage et voyage !

Départ de la mairie de Barneville Carteret ce dimanche 8 août retour le 18 ou 19

On peut suivre "les Cotentines" sur leur page facebook ou instagram et sur Google, vous trapez "padlet les Cotentines"