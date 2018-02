Tignieu-Jameyzieu, France

"Rhône-Alpes, un homme suspect aborde des enfants devant l'école", c'est avec ces quelques mots sur le réseau social Facebook que des parents mettent en garde contre la présence d'un individu qui incite les enfants à monter dans sa voiture. Des faits qui datent de vendredi et signalés sur les communes de Pont-de-Chéruy et Tignieu-Jameyzieu, en Isère, ainsi que Pusignan à quelques kilomètres de là dans le Rhône. A Tignieu-Jameyzieu, ça s'est passé vers midi, près du collège et 3 plaintes ont été déposées selon le parquet de Bourgoin-Jallieu. Ce dernier a retenu la qualification de "tentative de soustraction de mineur" et invite cependant à ne pas céder à la psychose.

Gendarmerie et police fortement sensibilisées car il s'agit de mineurs

Pour l'instant, impossible de dire s'il s'agit du même individu. Il n'y a pas de description précise. Concernant le véhicule, à priori, selon les témoignages, il s'agit de couleurs et de modèles différents. On parle d'une C5 rouge et d'un Picasso gris. Mais un enquêteur expliquait que l'auteur des faits pouvait avoir plusieurs véhicules à disposition ou bien encore qu'on peut avoir affaire à plusieurs personnes. Et la manière de procédé est à chaque fois la même. Des faits semblables ont été signalés ces 15 derniers jours à Craponne et Saint-Genis-Laval, cette fois à l'ouest de Lyon.

Dès qu'il s'agit de mineurs, nous prenons les choses très au sérieux et nous effectuons des recherches en permanence affirme la gendarmerie . "Les brigades des départements de l'Ain, du Rhône, de l'Isère et la Loire sont saisies avec un message d'attention, sans oublier la police nationale", toujours selon cette même source gendarmerie. Des brigades spécialisées procèdent et procéderont à des recoupements de signalements. Ce sera sans doute le cas avec la tentative d'enlèvement il y a quasiment un mois à Agnin, près de Roussillon.

Les gendarmes invitent les parents à avoir le réflexe de leur communiquer tout comportement suspect, toutes informations. A Tignieu-Jameyzieu, le maire de la commune a décidé d'une présence plus accrue de la police municipale lors des sorties d'établissements scolaires ces jours-ci.