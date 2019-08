3 des 4 membres d'une famille de Saint-Laurent du Pont (Isère) décèdent au Guatemala

La commune de St-Laurent du Pont va enterrer samedi 24 août trois des quatre membres d'une famille décédés cet été au Guatemala. Un couple et ses deux enfants ont été victimes d'un violent accident de voiture.

Saint-Laurent-du-Pont, France

Ce jeune couple était très apprécié dans sa commune d'adoption. Lui, Edgar, était pompier volontaire. Elle, Stéphanie, kiné à Voreppe. Lui venait du Guatemala, elle de Belgique. Ils avaient posé leurs valises avec leurs deux garçons depuis plusieurs années à Saint-Laurent du Pont, 4500 habitants, où le maire Jean-Louis Monin confirme que sa commune est consternée par ce drame.

Choc frontal le 28 juillet

"Ils étaient très bien insérés dans le tissu local. Tout allait bien pour eux. Ils avaient choisi d'aller cet été en séjour dans son pays à lui" explique le maire. Mais fin juillet, le 28, en voiture, ils sont victimes d'un choc frontal. Les deux parents et l'un des deux garçons n'ont pas survécu.

Le plus jeune des enfants est blessé il est pris en charge par la famille de la maman, toujours basée en Belgique. Les associations de Saint-Laurent ont posté sur Facebook un message où elles expriment leur chagrin et parlent d'une famille "généreuse et joviale". Les obsèques auront lieu en l'église de Saint-Laurent du Pont à 14h.