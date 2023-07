Trois enfants et deux mamans victimes d'une attaque de chien à Mordelles

Trois jeunes enfants âgés de 3 mois, 5 et 8 ans, et deux mamans ont été victimes d'une attaque de chien type Beauceron ce mercredi soir à Mordelles, à l'ouest de Rennes. L'agression s'est produite vers 20h50, rue des Asphodèles, dans le nouveau quartier de l'est de la commune.

Alors que les deux mamans se baladaient et passaient devant une résidence de la rue, le chien leur a sauté dessus. L'animal, que sa propriétaire ne tenait pas en laisse, s'en est pris aux deux enfants de 5 et 8 ans et aux mamans. Tous les quatre ont été blessés aux membres inférieurs, mais le plus jeune des garçons a été mordu plus profondément à un mollet. Dans l'agitation, une maman a été déséquilibrée et son bébé de 3 mois a heurté le sol. Il s'en sort avec une bosse à la tête. Tous les cinq ont été évacués sur l'Hôpital-sud de Rennes, par les pompiers.

Le chien devait être tenu en laisse

Les gendarmes sont également intervenus et ont ouvert une enquête, notamment pour auditionner les victimes et la propriétaire. Une adjointe et le maire de la commune étaient aussi sur place. L'occasion pour le maire de rappeler qu'il a pris un arrêté il y a trois mois, obligeant les propriétaires de chien à tenir leur animal en laisse, sous peine d'une amende de 150 euros.

Le chien est reparti avec sa propriétaire âgée d'une cinquantaine d'années, mais une enquête va être menée par les autorités vétérinaires compétentes.