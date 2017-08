3 hectares de broussailles parties en fumée au Grau du Roi

Il a fallu plus de 2 heures aux 45 pompiers engagés, soutenus par 2 Canadairs pour limiter l'incendie à 3 hectares de broussailles dans le secteur de l'Espiguette au Grau du Roi. Un feu désormais circonscrit.

Les pompiers ont été appelés juste avant midi et c'est peu après 14 heures qu'ils ont fixé ce feu dans le secteur de l'Espiguette au Grau du Roi. 45 pompiers soutenus par 2 Canadairs qui ont fait 6 largages.

Un feu que les pompiers ont limité à 3 hectares et qui n'a pas atteint la pinède à proximité. Pas de blessé ni de maison atteinte, seules des broussailles ont brûlé.

Et les pompiers de rappeler les règles à respecter : ne pas fumer ni faire de barbecue dans les zones boisées ou à proximité ou encore ne pas jeter son mégot par la vitre de la voiture et si vous êtes témoin d'un départ de feu, appeler le 18 ou le 112 en étant le plus précis possible