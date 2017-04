Trois jeunes devant la justice pour avoir neutralisé et dépouillé des passants en les étranglant à Grenoble

Trois jeunes qui se disent mineurs ont été présentés ce mercredi à un juge d'instruction qui peut les mettre en examen pour "vols avec violence et en réunion" pour avoir agressé 8 passants à Grenoble entre le 5 février et le 26 mars dans le quartier de la gare et le centre ville de Grenoble.

3 jeunes, soupçonnés d'avoir agressé et volé des passants à Grenoble, ont été interpellés ce lundi dans un train qui allait quitter la gare. Les victimes étaient étranglées par les malfaiteurs et dépouillées de leurs sacs ou leurs portables. 8 personnes ont été ainsi volées entre le 5 février et le 26 mars dans le quartier de la gare ou le centre ville de Grenoble.

Etranglés jusqu'à ce qu'ils soient évanouis ou étourdis

Le mode opératoire était toujours le même : l'un des jeunes appliquait son avant-bras sur la gorge d'une personne isolée choisie au hasard, jusqu'à ce qu'elle soit évanouie ou étourdie. Les autres lui arrachaient sac ou sacoche, portable, argent ou bijoux. Les agressions se produisaient toujours dans un même secteur géographique, autour de la gare, le quartier Europole, Jean Macé ou dans le centre de Grenoble, place de Verdun ou place Victor Hugo.

Les enquêteurs se sont inquiétés de voir utilisée cette clé d'art martial pas forcément bien maîtrisée. A partir des signalements, des images de vidéosurveillance, de filatures, ils ont pu repérer les 3 malfaiteurs. Ils étaient hébergés dans un hôtel près de la gare de Grenoble dans le cadre d'un dispositif d'accueil pour les mineurs étrangers isolés. Les jeunes se disent âgés de 15 à 17 ans, algériens et marocains mais ils n'ont pas de papier. Et ils venaient d'en être expulsés parce qu'ils refusaient d'être pris en charge par des familles d'accueil.

Arrêtés dans un train alors qu'ils allaient quitter Grenoble

Ils ont été arrêtés lundi au moment où ils voulaient quitter Grenoble. Ils avaient pris place dans un train avec leurs bagages, la police a fait arrêter le train et ils se sont rendus sans résister aux forces de l'ordre. Sans se douter, disent les enquêteurs, qu'ils avaient autant d'éléments à charge contre eux.