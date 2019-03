3 jours après avoir volé une ambulance devant le service psychiatrie du CHRU de Tours, il vole la voiture d'un médecin

L'homme qui avait volé une ambulance, dimanche dernier, pour s'évader du service psychiatrique du CHRU Trousseau, à Tours, a récidivé au même endroit, hier midi...mais cette fois, il a volé la voiture d'un médecin. Les gendarmes l'ont interpellé moins de deux heures plus tard.

La gendarmerie de Loches a mis en place un important dispositif routier et aérien pour retrouver le voleur récidiviste.

Indre-et-Loire, France

Deux fois, à trois jours d'intervalle, cet homme de 47 ans s'est évadé du service psychiatrique de l'hôpital Trousseau en volant un véhicule. Dimanche dernier, il a dérobé une ambulance pour rentrer chez lui, à Loches. Il s'est d'ailleurs présenté de lui-même un peu plus tard aux urgences de l'hôpital de Loches, mais sans pouvoir expliquer ce qu'il avait fait du véhicule. Du coup, retour immédiat au service psychiatrie, à Trousseau, dès dimanche soir et jusqu'à mercredi, en fin de matinée. Cette fois, il dérobe la voiture d'un médecin de l'hôpital, vers 11H30.

Le conducteur à bord de la voiture volée ne s'arrête à aucun stop ou feu rouge

Compte tenu de la personnalité du voleur, la gendarmerie sort les grands moyens : un hélicoptère survole les routes entre Chambray-les-Tours et Loches, tandis que des patrouilles au sol recherchent la voiture. elle est repérée rapidement : le conducteur roule très vite et brûle tous les feux rouges et les stops. Les gendarmes bloquent sa voiture entre deux de leurs véhicules pour l'obliger à ralentir puis à s'arrêter, vers 13H15, moins de deux heures après le vol.

Encore beaucoup d'interrogations sur l'incendie de l'ambulance que le même homme avait volé dimanche dernier

Contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre, l'état mental du conducteur n'a pas été jugé incompatible avec une garde à vue. Il devrait donc comparaître prochainement devant la justice pour ce vol et pour celui de l'ambulance qui avait finalement été retrouvée incendiée, mardi dernier, près de Descartes : Une enquête est d'ailleurs toujours en cours dans cette première affaire, car plusieurs éléments laissent penser que le voleur n'est sans doute pas celui qui a incendié l'ambulance.