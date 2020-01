Trois kilos de cannabis saisis dans un mas à Bellegarde

Bellegarde, France

L'opération des forces de l'ordre s'est déroulée en deux temps. Un peu après 1h du matin dans la nuit de lundi à mardi, les gendarmes de la communauté de brigades de Bouillargues patrouillent à Bellegarde, et surprennent deux hommes "sortant d'un mas et qui rejoignent leur véhicule en courant, par un chemin de terre". Les gendarmes les contrôlent, et trouvent sur lui une importante quantité d'herbe de cannabis : environ 1,2 kg d'herbe, conditionnée dans des boîtes en plastique. Les deux hommes arrêtés expliquent qu'ils ont tout volé "dans un cabanon situé sur la propriété". Ils sont aussitôt placés en garde-à-vue.

C'est ensuite le propriétaire du mas qui reçoit la visite des gendarmes. La perquisition de son domicile dans la matinée permet de découvrir deux kilos supplémentaires d'herbe de cannabis. L'homme est placé en garde-à-vue.

Une quatrième personne, un homme, loue une dépendance dans la propriété et y possède également des plans de cannabis. Quatrième interpellation ! L'homme est lui aussi arrêté et placé en garde-à-vue à son tour.

Le bilan de l'opération, c'est donc une saisie de trois kilos d'herbe de cannabis. Les quatre hommes interpellés ont été remis en liberté mardi dans l'après-midi, mais sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Nîmes le 27 octobreprochain.