3 militants de la confédération paysanne convoqués par la justice pour une campagne d'affichage à Limoges

Trois militants de la confédération paysanne ont été convoqués ce mercredi matin par le substitut du procureur pour avoir mené une campagne d'affichage à Limoges. Une campagne considérée comme de l'affichage sauvage de publicité aux yeux de la loi. C'était le 26 mars dernier dans le cadre de la marche pour le climat, le syndicat agricole avait collé ce jour-là place Marceau une affiche avec ce slogan "L'écologie Sans lutte des classes c'est du jardinage". Les trois militants jugent "ces poursuites" incompréhensibles.

C'était une action collective au nom de la liberté d'expression

Ce que ne comprennent pas les trois militants c'est que leur action ait pris une telle proportion. "On nous reproche d'avoir scotché une affiche sur un arbre et ce jour là nous n'avons opposé aucune résistance aux forces de l'ordre" explique Emmanuelle Mudry, l'une des militantes entendue par la justice. Et elle précise que c'était une action collective de la confédération paysanne. "On nous a sorti du lot et on veut nous punir individuellement ce qui va à l'encontre de toute action collective" déplore t-elle avant d'ajouter "C'est une mascarade de justice et ça va à l'encontre de la liberté d'expression".

Une amende de 75 euros ?

Le substitut du procureur a proposé aux trois militants de la confédération paysanne de payer chacun une amende de 75 euros ce qu'ils ont refusé. "Par principe nous n'acceptons pas d'être punis" disent les trois militants qui réclament tout simplement la relaxe. Ils attendent maintenant la réponse de la justice mais sans avoir de date précise. Ils espèrent surtout ne pas se retrouver devant un tribunal.