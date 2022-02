Plus de 3 millions d'euros de stupéfiants saisis en 2021 par les douaniers en Champagne-Ardenne

3.040.487 euros, c'est la valeur totale des produits stupéfiants saisis par les douaniers en Champagne-Ardenne pour l'année 2021. En tout, ce sont 394 kilos de drogue qui ont été interceptés sur le territoire.

Dans un communiqué, la Direction régionale des douanes et droits indirects de Reims précise que les différentes drogues ont été interceptées "sous toutes leurs formes, en paquets compressés, en ovules ingérées, en petits sachets, etc." Les plus grosses saisies ont eu lieu sur les routes de la région. Jusqu'à 44 kilos de cannabis début octobre dans une voiture arrêtée par la brigade de Reims.

L'une des saisies des douanes en Champagne-Ardenne - Direction régionale des douanes

Des chiffres à comparer avec les années précédentes

En tout, 302 kilos de cannabis (contre 667 kilos en 2020 ; chiffre gonflé par une saisie unique de 300 kilos) 24 kilos de cocaïne (contre 200 grammes en 2020), 18 kilos d'héroïne (contre 7 kilos en 2020) et 50 kilos de drogues de synthèse (contre 1.3 kilos en 2020) qui ont été saisis par la centaine d'agents de surveillance qui sillonnent la Champagne-Ardenne.

Le communiqué parle d'une "forte progression" des saisies en Champagne-Ardenne. Une forte progression qui se confirme avec les chiffres nationaux : plus 30 % de saisies de stupéfiants entre 2020 et 2021 dans toute la France.