3 adolescents écroués et mis en examen pour "vol avec violences en réunion". Ils ont piégés via internet des membre de la communauté homosexuelle Nîmoise. Après leur avoir donné rendez-vous, ils les molestaient et les détroussaient. 4 plaintes ont été déposées, la police soupçonne d'autres cas.

Nîmes, France

3 jeunes Nîmois ont été écroués, ce vendredi à l'issue de leur présentation devant le Tribunal de grande instance de Nîmes. Ils ont été mis en examen pour "vol avec violences et en réunion". Il y a quinze jours, via le site Coco.fr, ils ont donné rendez-vous à des homosexuels pour les agresser et les voler. Deux d'entre-eux sont âgés de 17 ans, le dernier comparse, âgé de 14 ans, est connu pour de multiples faits de vols avec violence et stup.

4 victimes ont porté plainte, d'autres pourraient suivre

Des hommes de 30 à 50 ans, ils draguent sur le site Coco.fr et obtiennent un rendez-vous, à leur domicile ou dans une voiture. Rendez-vous qui tourne au cauchemar, ils sont molestés et délestés. Des interruptions de travail de 1 à 15 jours, des Smartphones, Ipad, bijoux, le prix d'une rencontre crapuleuse sur le net.

Les 3 ados dont le plus jeune 14 ans n'auraient pas visé les 4 victimes pour leur orientation sexuelle mais parce que la communauté gay serait réputée argentée et aussi vulnérable. Des auteurs qui pensaient être à l'abri de toutes plaintes de leur part pariant également sur l'excuse de minorité.

Récit de Ludovic Labastrou. Copier

Des agressions très violentes au domicile ou dans des voitures

Les deux plus âgés des agresseurs sont des primo-délinquants mais la justice a décidé de quand même les écrouer. Tout comme leur dernier comparse. Âgé de seulement 14 ans, l'ado est déjà connu pour de multiples affaires de vols et de stupéfiants. En garde à vue, ils ont reconnu les 4 faits reprochés mais aussi d'autres qui n'ont pas fait pour le moment de dépôt de plainte.

La piste de l'acte homophobe à priori écarté

C'est l’appât du gain qui semble être le motif des 3 adolescents, l'argent facile et le sentiment que les victimes ne porteraient pas plainte en raison de la honte. Des victimes rencontrées via le site Coco.fr. Pas d'acte homophobe même si les investigations se poursuivent.