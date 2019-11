3 mois avec sursis pour avoir agressé un arbitre

Châteauroux, France

La justice condamne à 3 mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende la jeune femme de 27 ans qui était poursuivie pour avoir frappé à la tête un arbitre lors du match de foot entre l'US Argy et Poulaines le 24 février 2019.

L'agression avait eu lieu après une violente altercation entre le compagnon de la prévenue et l'arbitre : le supporter se serait montré menaçant et insultant selon l'arbitre. La femme du supporter agacé serait alors descendu des tribunes, bouteilles en verre à la main, et lui aurait écrasé sur le crâne : l'arbitre en est quitte pour cinq points de sutures et 3 jours d'arrêt de travail.