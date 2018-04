Montpellier, France

Le premier prévenu est âgé de 23 ans. Il est étudiant en 3e année de Lettres Modernes à Paul-Valéry et vit toujours chez sa mère, à Castries. Mais on en saura pas plus puisqu'il a obtenu le renvoi de son procès au mois de mai. Le second est un marginal de 31 ans, qui a manifestement confondu salle d'audience et salle de spectacle. Il s'agite en permanence, grimace, commente tout ce que dit le président du tribunal. Et quand ce dernier lui donne la parole, il explose en ces termes: "Votre monde libre est un enfer. .Je veux qu'on m'enferme. J'en ai marre de nettoyer votre merde. Vous êtes de mauvais êtres humains !"

Un prévenu qui n'a manifestement pas toute sa raison

On est d'ailleurs pas étonné d'apprendre pendant l'audience que ce marginal a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique pour divers épisodes psychotiques.

Quand il ressort de son box après l'énoncé du jugement (trois mois de prison ferme), il propose aux magistrats de les insulter encore un peu plus pour être sûr de rester en prison plus longtemps. On a envie de dire "tout ça pour ça", et on se demande surtout où réellement sont les vrais casseurs.