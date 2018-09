Paul Canarelli a été condamné ce 10 septembre à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 20.000 euros d'amende C'est un nouvel épisode dans la bataille que se livrent le propriétaire du domaine de Murtoli et Anne de Carbuccia

Corse, France

Coupable de violation de domicile ...

Le tribunal correctionnel de Paris a jugé Paul Canarelli coupable de violation de domicile, pour avoir changé les serrures de la tour génoise du XVIIe siècle que son adversaire avait achetée en 2001. Lors du procès, il avait réaffirmé avoir passé un contrat moral de vente avec l'ancien propriétaire, Paul d'Ortoli.

...de vol.

Le tribunal correctionnel de Paris l'a aussi reconnu coupable de vol, pour avoir vidé la maison des effets personnels de la milliardaire

... et de dégradations

La justice a en effet estimé que Paul Canarelli a réalisé dans la tour génoise des travaux qui ont dénaturé le bâtiment

Une victoire !

Pour l'avocat d'Anne de Carbuccia , cette condamnation est une victoire qui intervient après 10 ans de procédure. C'est plus que les 5000 euros d'amende qui avaient été requis par le ministère public lors du procès, et beaucoup moins que les 400.000 euros réclamés au titre du préjudice moral, mais pour Me Marc Maroselli, l'important est que la justice ait reconnu que Paul Canarelli a agi comme un délinquant.

Me Marc Maroselli , l'avocat d'Anne de Carbuccia

Reconstruire sa maison et l'occuper sereinement

A présent, Anne de Carbuccia souhaite reconstruire sa maison, bien qu'elle ne trouve personne en capacité et qui ait la volonté de réaliser les travaux. Mais pas question de renoncer à y séjourner , précise Me Marc Maroselli. Car au delà des principes, affirme t'il, elle est attachée à cette maison et à la corse. Et pour les corses, c'est la satisfaction de voir que la justice est passée

Me Marc Maroselli

On ignore encore si Paul Canarelli va faire appel de sa condamnation.