Trois mois de prison ferme pour le tireur de la Seita à Riom

Le syndicaliste qui a tiré au fusil de chasse sur le PC sécurité de la Seita à Riom a été condamné à trois mois de prison ferme. Il a été maintenu en détention.

Il avait reconnu les faits en garde à vue, expliqué qu'il avait "pété un plomb". Ce syndicaliste CGT de 46 ans, élu au CE de l'usine Seita de Riom a été condamné ce vendredi après-midi à 30 mois de prison dont 27 avec sursis pour avoir tiré, mardi dernier, à coup de fusil de chasse contre le PC sécurité du site. Une peine qu'il va purger dès maintenant puisque le tribunal a ordonné son maintien en détention.

Quelques 80 collègues de la Seita étaient venus le soutenir à l'audience où son avocat a décri un salarié et délégué du personnel à bout. Mardi, au moment des faits, il avait bu et venait de passer plus de 30 heures sur le site. Une usine dont la fermeture a été annoncée il y a maintenant six mois et où le conflit social s'enlise.