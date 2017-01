3 mois de prison pour avoir jeté 40 kg de courrier

Un jeune facteur intérimaire était jugé ce mardi après-midi, au tribunal de Valence. En décembre 2015, il avait été repéré en train de jeter lettres et colis pour finir sa tournée plus vite.

Comment finir plus vite sa tournée? Un facteur en intérim à Bourg-les-Valence avait trouvé la solution : il jetait le courrier dans un terrain vague de la commune.

Au bout de quelques jours, en décembre 2015, des habitants ont commencé à se plaindre que leur boîte aux lettre restait désespérément vide. Et c'est l'un d'entre eux qui a mené l'enquête. Il a suivi le jeune facteur qui effectue sa tournée à vélo... jusqu'à le voir jeter quelque chose en contre-bas d'une rue. Dans le terrain-vague, l'apprenti détective découvre des dizaines de lettres. La police, alertée, compte au total 40 kg de courrier.

La Poste a porté plainte à l'époque contre le jeune intérimaire. Le facteur peu scrupuleux a été placé en garde à vue, c'est là qu'il a reconnu qu'il se débarrassait d'une partie des lettres pour ne pas finir trop tard l'après-midi.

Cet Ardéchois de 21 ans ne s'est pas présenté à son procès, ce mardi après-midi, au tribunal de Valence.

Il a donc été jugé et condamné en son absence à 3 mois de prison ferme. Mais il avait déjà un casier judiciaire bien fourni: 13 condamnations à son actif. Les juges ont donc révoqué 5 mois de sursis de ses précédentes affaires. Il devra donc passer 8 mois en prison.

Hier la Poste n'était pas non plus présente à l'audience, il faut dire qu'à l’époque elle avait récupéré chaque lettre et colis dans le terrain vague et les avait ensuite redistribué aux destinataires.