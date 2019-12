3 morts dans 2 accidents de la route cette nuit sur l'A7

3 personnes ont été tuées cette nuit dans deux accidents de la route sur l'A7. Un piéton d'une 50 aine d'années fauché par une voiture et 2 hommes de 25 ans tués sur leur moto.

Marseille, France

2 accidents de la route mortels ont eu lieu cette nuit sur l'A7.

Le premier vers 1h30 du matin aux Pennes-Mirabeau à la bifurcation entre l'A7 et l'A55. Une voiture et une moto impliquées. Le conducteur du deux roues et son passager, deux hommes âgés de 25 ans sont décédés.

Le deuxième vers 2h20 sur l'A7 au niveau de la Villette, dans le sens Marseille/Lyon. Un piéton âgé d'une cinquantaine d'années fauché par une voiture au niveau de la Villette.