Trois personnes sont décédées cet après-midi dans une crue dans un canyon de Zoicu, en Corse du sud. Elles ont été victimes d'une montée des eaux très violente et rapide, provoquée par un orage en montagne au dessus du village de Soccia.

Trois morts et deux disparus emportés par une crue dans un canyon en Corse.

Corse, France

Les secours sont rapidement intervenus pour secourir les autres personnes qui passaient l'après-midi dans cet affluent du Liamone. L'hélicoptère de la sécurité civile et celui de la gendarmerie, aidées par le peloton de gendarmerie de Haute montagne et les pompiers du GRIMP sont parvenus à secourir trois autres baigneurs et les soigner sur place.

Il y a quelques instants deux autres personnes viennent d'être découvertes inanimées en aval du canyon.