3 personnes mises en examen après la tentative de meurtre contre Abdelhak Laimouni le 25 décembre à Ghisonaccia

3 personnes ont été mises en examen dans l'enquête sur une tentative d'homicide et de violences avec armes à Ghisonaccia dans la nuit du 24 au 25 décembre. Abdelhak LAIMOUNI, âgé de 33 ans avait été blessé au bras et au thorax par plusieurs tirs alors qu'il venait de monter dans un véhicule.

Corse, France

2 des 3 personnes interpellées mercredi en plaine orientale par les hommes de la section de recherche de la gendarmerie de Haute corse ont été présentées aujourd'hui au parquet de Bastia.

L'une d'elle a été mise en examen pour tentative de meurtre et écrouée. Une autre, également écrouée a été mise en examen pour modification de scène de crime et destruction de biens par moyen dangereux. Elle a fait appel de son placement en détention provisoire. La dernière a été mise en examen et laissée en liberté sous contrôle judiciaire.