3 petits incendies se sont déclarés dans les Alpes-Maritimes faisant un blessé léger

Trois incendies se sont déclenchés ce jeudi dans les Alpes-Maritimes. Le plus important, à Mouans-Sartoux a détruit 1 ha de végétation.

SDIS06 / C. Sartor

Alpes-Maritimes, France

C'est ce jeudi matin qu'a pris un feu sur l'A8, sur le terre-plein entre les deux voies, entre Antibes et Cannes. Les pompiers sont vite intervenus mais la fumée et la condamnation de deux voies de circulation a posé quelques problèmes aux automobilistes.

L'incendie de Saint-Laurent-du-Var - SDIS 06 / C. Sartor

Quelques heures plus tard, en début d'après-midi, c'est sur la commune de Saint-Laurent-du-Var, que débute un autre sinistre. Situées sur le chemin des Iscles, les flammes, cantonnées au début à des détritus, vont vite se répandre à la végétation autour. Seulement 2000 m2 partiront en fumée. 35 sapeurs-pompiers de Cagnes-sur-Mer armés de 7 lances à incendie viendront à bout du feu.

A Mouans-Sartoux c'est 1 ha qui est parti en fumée. - SDIS06 / F. Bos

Enfin vers 16h30, un incendie plus violent a démarré sur la commune de Mouans-Sartoux. Cette fois-ci des moyens aériens ont été demandés. Deux HBE, des hélicoptères bombardiers d'eau, ont appuyé des hommes au sol avec plus d'une douzaine de largages pour éviter toute propagation des flammes mais aussi éviter que des habitations soient touchées. Une centaine de pompiers sont intervenus sur le sinistre qui a brûlé 1 ha et blessé un agent de Force 06. Ce dernier a du être transporter à l'hôpital.