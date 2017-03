Trois policiers de la BAC de Montpellier blessés par un chauffard

Un équipage de la BAC a été percuté par un chauffard signalé un peu plus tôt pour conduite dangereuse à Montpellier dimanche avant 3h du matin. Les trois policiers souffrent de contusions. Le conducteur ivre a été interpellé.

Trois policiers de la BAC ont été blessés dans la nuit de samedi à dimanche dans le quartier Antigone par un chauffard qui les a percuté de plein fouet. La collision n'est pas volontaire. Ils recherchaient justement ce véhicule signalé un peu plus tôt pour conduite dangereuse.

Au départ c'est une voiture de police secours qui signale vers 2h30 un Pick Up Ford roulant dangereusement, trop vite surtout. Une équipe de la BAC vient alors en renfort. C'est là, à un croisement, que le pick up en question les percute violemment sur le côté, après avoir brûlé le feu rouge. La voiture de police fait alors un tour sur elle même, à 360 degrés, et termine sa course dans d'autres voitures en stationnement.

Les deux véhicules sont hors service. Les trois hommes de la BAC souffrent de contusions. Deux d'entre eux ont deux jours d'ITT. Le troisième, qui était au volant, a un poignet abîmé et des cotes fêlées: 5 jours d'ITT. Le conducteur, ivre, a été placé en cellule de dégrisement.