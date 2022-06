3 semaines de fouilles sous-marines sur une épave unique à Ajaccio avec l’Alfred Merlin

Un bateau du XVIe siècle encore énigmatique et l’Alfred Merlin permettra de mieux comprendre son mystère.

Découverte en 2005 l’épave dite Sanguinaires C gît par 19 m de profondeur si bien que les fameux robots habituellement embarqués à bord de l’Alfred Merlin ne seront pas sollicités, au programme trois semaines de plongées pour les archéologues ou photographes spécialisés. Une véritable opportunité pour toute l’équipe d’Hervé Alfonsi de l’Association pour la recherche archéologique sous-marine :

"C'est une chance fantastique d'avoir à disposition cet outil. Il se positionne sans avoir à jeter l’ancre, on remonte à bord sans aucun problème, il est super équipé. C'est vraiment une chance extraordinaire un navire fantastique pour tout ce qui est recherche sous-marines. Je pense que sur la Corse, il va permettre de découvrir encore de nouvelles épaves totalement ignorées et qui vont faire avancer grandement notre connaissance sur notre patrimoine. Nous sommes à peu près plus d'une dizaine de plongeurs les structures du Merlin permettent donc l'accueil de ces plongeurs, en toute sécurité en tout confort."

"L'objectif, c'est de poursuivre donc la fouille de cette épave extraordinaire, on a découvert déjà par le passé des éléments structuraux très originaux, donc cette année nous comptons poursuivre et faire de nouvelles découvertes. Avec toujours cette céramique pisane et génoise du XVIᵉ siècle qui accompagne le chargement de ce navire qui est unique en Méditerranée."

Une épave Unique

Marine Sadania archéologue, responsable du littoral de la Région Sud Drassm :

"Cette épave est une pépite elle est unique, une source documentaire vraiment inédite. On cherche vraiment, par une fouille exemplaire à aller documenter _le moindre indice qui pourrait nous permettre de retracer son trajet, son parcours, sa destination, et quelles sont les circonstances de son naufrage que l'on ignore encore totalement_. Drassm et l’Arasm collaborent depuis quatre ans on est sur cette mission Hervé Alfonsi et moi-même. On associe vraiment à la fois les plongeurs de la fédération de plongée et le monde professionnel du Drassm. Et à nous deux, on associe vraiment tout ce qui fait la force de l'archéologie sous-marine, sans les renforts des plongeurs ajacciens aujourd'hui, on ne serait pas là."

Les différentes missions ont déjà permis de mettre au jour, sous un chargement de calcaire dolomitique formant un tumulus de pierres de 18 m de long, 12 m de large et 2,80 m de haut, les vestiges d’une épave solidement construite en chêne. Les premiers objets découverts témoignent de la richesse et de la diversité de la culture matérielle de l’épave : céramiques pisanes et ligures du début du XVIe siècle, ancres en fer à jas en bois, grandes meules en conglomérat de pierre, rarissime couvercle en bois d’une boîte de compas de navigation et armes à feu portatives.( source Drassm)

