30 000 euros et 7 kilos de cannabis découverts lors de perquisitions dans l'agglomération rouennaise

Un trafic de stupéfiants a été démantelé dans l'agglomération rouennaise. Quatre individus et certains de leurs clients ont été interpellés les 9 et 10 juin. Lors des perquisitions, 30 000 euros en liquide et plus de 7 kilos de résine de cannabis ont été découverts.