30 000 litres de glyphosate vendus illégalement à des particuliers notamment d'Indre-et-Loire en deux ans

Un homme de 44 ans domicilié dans le Gard vient d'être placé sous contrôle judiciaire pour vente illégale de glyphosate auprès de particuliers notamment d'Indre-et-Loire indique le procureur de la République d'Indre-et-Loire dans un communiqué.

L'individu avait été interpellé ce mercredi 21 décembre avant de reconnaître être l'un des principaux revendeurs de produits phytopharmaceutiques via des plateformes en ligne. Parmi les produits proposés à la vente, du glyphosate, pourtant interdit à la vente en France depuis quatre ans.

20 000 euros saisis sur ses comptes

Un produit obtenu grâce à des grossistes domiciliés en Espagne qu'il revendait ensuite avec une marge de 30 %. Un business lucratif puisque selon les enquêteurs son activité lui aurait rapporté près de 170 000 euros, dont 20 000 ont été saisis sur ses comptes bancaires.

D'après le procureur de la République,, ce sont au total plus de 30 000 litres de glyphosate qui auraient été vendus à des particuliers d'Indre-et-Loire, mais aussi du Loiret et du Loir-et-Cher depuis janvier 2020, pour une valeur marchande de plus de 592 000 euros et sans indications des risques d'utilisation.

L'homme sera jugé le 23 mai 2023 devant le tribunal correctionnel de Tours. Il encourt une peine de sept ans de prison et d'une amende de 750 000 euros.