Accusé de viol, un psychiatre manceau comparaît devant l'ordre des médecins !

Un psychiatre manceau pourrait être sanctionné cette semaine par le conseil régional de l'ordre des médecins. Une de ses patientes l'accuse de viol et d'agression sexuelle. Les faits remontent à près de 30 ans. Le médecin a reconnu des "gestes déplacés" mais nie les accusations de viol.

La commission de discipline de l'ordre des médecins des Pays de la Loire doit rendre sa décision cette semaine. Il y a un mois, elle a entendu un psychiatre manceau accusé par 3 de ses anciennes patientes de viol ou d'agression sexuelle. Les faits remontent à plus de 20 ans et sont prescrits par la loi. Une des victimes présumées a donc décidé de saisir l'ordre des médecins.

Le psychiatre reconnait des "gestes inappropriés"

Lors de son audition par la chambre disciplinaire, le psychiatre a reconnu s'être livré à des caresses mais aussi avoir pris dans ses bras une de ses patientes au cours de consultations médicales. Il réfute en revanche les accusations de viol. Les faits sont assez graves pour que le conseil de l'ordre des médecins de la Sarthe dépose plainte aux côtés de la victime âgée aujourd'hui de 55 ans. Selon Frédéric Joly, le président de l'ordre, c'est évidemment contraire à la déontologie médicale, on peut même parler d'agression sexuelle. C'est d'autant plus grave qu'un psychiatre s'adresse à des personnes vulnérables et donc fragiles.

Frédéric Joly, président du conseil de l'ordre des médecins de la Sarthe, qui porte plainte contre le psychiatre Copier

La présumée victime, âgée aujourd'hui de 55 ans, maintient ses accusations de viol. "C'était en 1989, j'avais 27 ans à l'époque. J'ai tenté de l'oublier mais cette histoire a resurgi en 2009. J'ai attendu de savoir s'il y avait d'autres victimes pour porter plainte en 2015 devant la justice. Mais comme il y avait prescription, je me suis tourné vers l'ordre des médecins".

Malgré 2 autres plaintes déposées contre lui, le psychiatre exerce toujours

Ce n'est pas la première fois que ce psychiatre fait parler de lui. Deux autres autres patientes ont porté plainte contre lui par le passé. Comme cette femme qui n'habite plus en Sarthe aujourd'hui. Elle affirme avoir été violée, elle aussi, en 1989. "J'avais 16 ans. Ca a commencé par des caresses et des baisers puis il m'a violé". Fragile, l'adolescente n'en parle à ses parents que des années plus tard mais elle n'est pas soutenue par sa famille "qui n'a pas compris ce que je vivais". Quand elle décide de saisir la justice en 2004, il est trop tard. A l'époque, le délai de prescription est de 10 ans (depuis le 1er mars 2017, ce délai est désormais fixé à 20 ans après les faits et même 20 ans après la majorité en cas de viol sur mineur). La jeune femme saisit alors le conseil de l'ordre des médecins qui décide... de ne pas sanctionner le psychiatre. La jeune femme hésite aujourd'hui à nous parler de cette affaire. "30 ans après, j'ai toujours un peu peur de lui". "Faute de preuve, c'est parole contre parole", explique le docteur Joly qui réfute toute volonté de protéger un confrère. "La preuve : il est entendu aujourd'hui même si c'est vrai que depuis tout ce temps, il a pu exercer son métier".

Ce n'est pas un cas isolé

Même si de tels agissements sont rares, le cas de ce médecin n'est pas un acte isolé. Selon le président du conseil de l'ordre des médecins de la Sarthe, au moins un autre psychiatre du département fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits similaires. Il a été interdit d'exercer pendant un an selon Frédéric Joly. "Depuis 2 ans, nous avons eu 3 ou 4 affaires. Les patients hésitent moins, aujourd'hui, à saisir la justice ou le conseil de l'ordre des médecins même si c'est toujours difficile d'en parler !"

Depuis 2 ans, nous avons 3 ou 4 affaires de ce type explique le docteur Joly Copier

Les sanctions du conseil de l'ordre peuvent aller du simple blâme à la radiation de l'ordre des médecins..