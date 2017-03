30 ans après, une affaire de pédophilie révélée dans l'Orne

Une victime s'est manifestée récemment dans l'Orne. Dans les années 80, elle a été victime des agissements d'un prêtre de Domfront. Les faits sont prescrits. Mais l'évêque de Séez communique sur ces faits, pour les dénoncer et appeler d'éventuelles victimes à se manifester.

Dans un communiqué publié ce jeudi sur le site internet du diocèse, l'évêque de Séez dévoile une affaire vieille de 30 ans. Monseigneur Habert a décidé par ce biais de dénoncer ces faits, aujourd'hui prescrits et, appelle d'autres personnes qui auraient été, elles aussi victimes, à se manifester.

L'abbé, aujourd'hui âgé de 92 ans, reconnait les faits

Les faits se sont déroulés vers la fin des années 80. La victime était lycéenne, et a été agressée sexuellement pendant 2 ans par le curé de Domfront. L'abbé Daniel Prunier. C'est via la cellule d'écoute mise en place par la conférence des évêques de France que la victime, qui ne vit plus dans la région, a livré son témoignage. L'évêque de Séez l'a rencontrée fin février, et a fait un signalement au procureur. La victime a, elle, déposé plainte. Malheureusement, il est trop tard et les faits sont prescrits. "Mais il n'y a pas de prescription pour la souffrance" écrit Mgr Habert dans son communiqué. Il a également rencontré l'abbé Prunier, âgé aujourd'hui de 92 ans, et hospitalisé. Ce dernier a reconnu les faits.

L'évêque veut savoir s'il y a eu d'autres victimes

Monseigneur Habert souhaite donc médiatiser cette affaire, craignant que d'autres personnes n'aient été victimes des agissements du prêtre. L'abbé Prunier a officié à Domfront des années 70 jusqu'en 1995, date où il est parti en retraite. Une adresse dédiée et respectant l'anonymat est disponible sur internet. ecoute.victimes61@diocesedeseez.org