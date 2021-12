30 ans de prison pour avoir foncé sur des militaires du 35e Régiment d'Infanterie de Belfort

Le conducteur qui avait fauché six militaires belfortains en 2017 à Levallois-Perret dans les Hauts de Seine a écopé ce lundi de 30 ans de réclusion criminelle. Il s'agit d'un Algérien de 41 ans qui avait foncé sur les soldats au volant de sa voiture. Le 9 août 2017, les six hommes du 35e RI participaient à une patrouille de l'opération sentinelle. Ils ont été fauché par le VTC que conduisait Hamou Benlatreche. L'individu avait ensuite pris la fuite avant d'être interpellé, cinq heures plus tard, près de Calais (Pas-de-Calais).

Tentative d'assassinat terroriste

Cet homme a toujours affirmé qu'il s'agissait d'un accident. Selon lui, il a perdu le contrôle de son véhicule à cause d'un malaise et sa jambe droite est alors restée enfoncée sur l'accélérateur. Dans son verdict à l'issue d'un procès qui s'est déroulé la semaine dernière, la Cour d'Assises spéciale de Paris a retenu le fait que l'individu s'intéressait beaucoup aux actions de l'Etat Islamique. "L'action de percuter les militaires était volontaire et ne pouvait s'expliquer par un malaise fugace", a jugé le président de la cour d'assises spéciale, qui a également prononcé une interdiction définitive du territoire français pour cet Algérien de 41 ans arrivé en France en 2009.

La justice a été rendue - Romuald, l'un des soldats belfortains visés par l'attaque

Six militaires du régiment belfortain avaient été blessé au cours de cette attaque dont trois sérieusement. Au total, neuf d'entre eux se sont constitués parties civiles. "La justice a été rendue", a déclaré à l'Agence France Presse l'un des militaires blessés, Romuald, satisfait que la cour ait retenu la préméditation et la volonté homicide. "Tout ce à quoi on a été confrontés lors de cet attentat". Hamou Benlatreche, qui a dix jours pour faire appel, n'a pas réagi à la lecture du verdict.

Avec AFP