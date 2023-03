30 ans de réclusion aux assises du Calvados pour l'assassinat d'un septuagénaire avec un pistolet d'abattoir

"Jean Ginda est mort des suites d'un tir de pistolet d'abattage à moins de six centimètres de son front, qui a provoqué un traumatisme encéphalique". C'est ainsi que Jeanne Chéenne, présidente de la Cour d'assises du Calvados, entame la lecture des motivations du verdict. "Le corps de la victime caché sous un roncier et retrouvé putréfié dix jours plus tard, son appartement fouillé et 8000 euros dérobés, son véhicule incendié pour faire disparaître les preuves" énumère-telle sont autant d'éléments qui prouvent la nature criminelle des faits qui étaient reprochés à Maryse Liégard. En conséquence, elle est condamnée à 30 ans de réclusion criminelle, peine conforme au réquisitions de l'avocate générale.

ⓘ Publicité

Cette femme de 51 ans, ancienne toxicomane, était la seule jugée pour assassinat pendant ce procès. Son amant de l'époque, avec qui elle avait monté son "projet criminel", s'est en effet suicidé quatre jours après la mort de Jean Ginda, victime de chantage de la part d'un des accusés. Ce dernier, un homme de 40 ans, a été condamné à deux ans de prison pour tentative d'extorsion de fonds. Un troisième homme âgé de 64 ans a été condamné à un an de prison avec sursis pour non dénonciation de crime, dans les dix jours qui ont suivi la mort de la victime, avant qu'on ne retrouve le corps, alors qu'il avait reçu les confidences de Maryse Liégard.